Фермеры Беларуси намерены создать собственную организацию республиканского уровня

Минсельхозпрод инициативу поддержал. В ведомстве считают, что частники в АПК недостаточно контактируют друг с другом. В единой организации фермеры смогут эффективнее решать общие проблемы.

Собственная философия земледельца и крепкое хозяйство – итог 17 лет работы на земле. Теперь и не поймешь: то ли знаменитый фермер Шруб с Гомельщины прославил свое хозяйство, то ли оно его.

Еще в начале 90-х ставку аграрий сделал на картофель и свинину. Не прогадал. Сегодня выручка за год – около трех миллиардов рублей. Именно Михаилу Шрубу Президент еще летом предложил создать агрохолдинг, первый в Беларуси.

Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства «Шруб»:

Это тот случай, когда совмещается частное и крупное товарное производство. Если пойти по этому пути, то эффект будет больше.

Кстати, к этой теме глава государства возвращался неоднократно. О фермерах он упоминал на IV Всебелорусском собрании. Если коротко, то смысл высказывания Президента в том, что рачительных и толковых хозяев государство без внимания и поддержки не оставит. Ведь эти люди помогут поднять белорусскую деревню. Президент не исключил и возможной приватизации земли.

В интересах Минсельхозпрода, чтобы фермерских хозяйств становилось больше. Каждое может занять свою нишу и сделать вклад в АПК Беларуси. Будь то выпуск импортозамещающих лука и чеснока или кролиководство.

Сегодня в стране – чуть больше двух тысяч фермерских усадьб, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Их доля в общем объеме сельхозпродукции мизер – меньше 2%. Встать на ноги частные аграрии смогут при значительной поддержке. Речь, например, о льготных кредитах – на восемь лет под 1,5%. И особом режиме налогообложения.

Надежда Котковец, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Если читали директиву №4, то все вопросы об имуществе, и земельные вопросы, четко прописаны: ликвидировать бюрократические преграды, чтобы фермеры могли сегодня на сегодня оформить необходимы отношения.

Чтобы сообща решать возникающие проблемы, будь то получение удобрений или техники в лизинг, фермеры страны намерены создать собственную организацию республиканского уровня. Под ее крылом легче продвигать инициативы. Минсельхозпрод идею поддержал.