Ферма по цене дворца

Расходы по проектам ферм зашкалили за 4 триллиона рублей.

В каждом районе Беларуси возводят по современному животноводческому комплексу. Большая стройка – большие деньги. Как они тратятся – заинтересовалось правительство. Выяснилось, что расходы по проектам уже зашкалили почти на 4 триллиона рублей. Это – не допустимо заявил сегодня премьер министр Беларуси. Он посетил одну из строящихся ферм в Минской области.

Для сельхозпредприятия «Староборисов» новая ферма – спасение. Те, что есть, – «привет из прошлого века». Ситуация характерная. В хозяйствах, на которые делается ставка и строят современные фермы. В каждом районе страны – по одной. Но молоко от бурёнок-новоселок здесь может оказаться золотым. Их квадратный метр жилья - дороже чем в элитном районе Минска. Нули в сметах зашкаливают. Откуда такие цены – не могут разобраться даже министры.

В золотой арифметике решил лично разобраться премьер-министр. Оказывается, пользоваться грамотно беспроцентными кредитами для хозяйств пока неосвоенное искусство. Но проекты типовые. Никаких излишеств. Материалы и оборудование – отечественные по льготным ценам.

Как предполагалось, на таких объектах почти третью часть работ хозяйство должно выполнять своими силами. Практика показывает, что все перекладывают на плечи подрядчиков. А они берут за это большие деньги. Бетон возят за десятки километров и, естественно, не своим транспортом. В каждой цепочке проекта редко обходится без посредников, а планировалось всё делать без их услуг.

«Ну так же нельзя работать, тратить такие большие государственные деньги на проекты, причем вот так вот бесхозно. Увеличение в Брестской области – в 2 раза, в Могилёвской в 2 раза. Здесь в 1,9 раза. Сегодня хуже всех работает Витебская и Гомельская область. Нагонят людей, технику, на это потребуются дополнительные деньги, которые хозяйства пообещают строителям. И все это в целом влияет на удорожание объектов», - заявил Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь.

Премьер поручил разобраться по каждой строке расходов. Где затраты необоснованные – спросить есть с кого. Государство вкладывает большие деньги в модернизацию отрасли, поэтому нужна отдача. Уже в следующем году в Беларуси планируют произвести 6 с половиной миллионов тонн молока.