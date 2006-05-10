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Федерация профсоюзов Беларуси намерена разработать порядок прекращения контракта по инициативе работника

10 мая 2006 09:33
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Любой работник должен иметь право расторгнуть контракт без всяких санкций со стороны нанимателя, если ему будет предложена более выгодная или престижная работа, - считает председатель ФПБ Леонид Козик. Профсоюзы будут добиваться дополнения действующего трудового законодательства новыми нормами. Речь идет о продлении контрактов с добросовестными работниками на максимальный срок. Кроме того, предлагается при увольнении работника, не допускающего нарушений дисциплины, выплачивать ему компенсацию, минимальный размер которой - три среднемесячных заработка.
# Экономика

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