Федерация профсоюзов Беларуси намерена разработать порядок прекращения контракта по инициативе работника

Любой работник должен иметь право расторгнуть контракт без всяких санкций со стороны нанимателя, если ему будет предложена более выгодная или престижная работа, - считает председатель ФПБ Леонид Козик. Профсоюзы будут добиваться дополнения действующего трудового законодательства новыми нормами. Речь идет о продлении контрактов с добросовестными работниками на максимальный срок. Кроме того, предлагается при увольнении работника, не допускающего нарушений дисциплины, выплачивать ему компенсацию, минимальный размер которой - три среднемесячных заработка.