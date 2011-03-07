Евросоюз в рамках «Восточного партнерства» обещает Молдове евроинтеграцию и безвизовый режим. На деле — нищета, урезание соцпакета и отсутствие президента 1,5 года

Почему европейская программа «Восточное партнерство» оказалось этикеткой от пустой бутылки, или история о том, как обещанного три года ждут. Молдова — одна из шести стран этого проекта дальше всех продвинулась в «Восточном партнерстве», во всяком случае, по версии госпожи Кэтрин Эштон — в Евросоюзе она отвечает за вопросы внешней политики и безопасности.

На неделе еврочиновник приехала с визитом в Кишинев и заявила, что ЕС поддержит усилия Молдовы на пути евроинтеграции. Только вот что и кто стоит за громкой формулировкой «партнерство»? И как это вяжется с тем, что Молдова уже полтора года живет без Президента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Первый день весны, впрочем, и пятый, и шестой — тоже, Молдова встретила без принятого бюджета. В местном парламенте договориться по вопросу между собой не могут не только правящий альянс и оппозиция, но и в самом правящем альянсе. А тем временем, в принятой недавно программе правительства нет ни одного экономического макропоказателя, зато есть десятки слов о евроинтеграции.

Молдова, которая все последние годы вроде как четко идет на Запад, оттуда же и ждет помощи. И даже не 200 миллионов долларов, обещанных в рамках «Восточного партнерства», а больше 2 миллиардов, как-то обещанных ЕС.

Но недавно стало понятно окончательно: не будет ни того, ни другого, ни быстро принятого бюджета. А его статьи по-прежнему, в основном, сложатся из поступлений из-за рубежа — за прошлый год молдаване прислали домой почти полтора миллиарда долларов, а также продаж известного на весь мир местного вина. На вырученные леи — так называется национальная валюта — Молдова и будет жить ближайший год.

Так уж совпало, что прямо накануне визита в Кишинев Верховного комиссара ЕС по внешней политике у Дома правительства — а там вечером и ждали Кэтрин Эштон — опять митинговали молдавские пенсионеры. Как оказалось, лозунги вроде «не доводите народ до восстания» и призывы к правительству в стихотворной форме звучат здесь каждый вторник и четверг. От ответа на наш вопрос «За что стоите?» не ушел никто.

Пенсионер:

Пенсия тысячу лей, а одна гигокаллория тепла стоит 900 лей. Как я могу оплатить 100%?! А если 34% пенсионеров в Молдавии получают пенсию до 600 лей, тогда как?!

Евгений Спиридонов, пенсионер (Молдова):

960 лей. За одно только отопление пришел счет 940 за месяц. То есть жить должны на 20 лей — 1,5 доллара!

Федор Сергеевич — местный активист — с другими солидарен. Сам когда-то строил систему водоснабжения Кишинев. Теперь пытается понять, откуда эти огромные суммы в жировках. Коммунальные за двухкомнатную квартиру в месяц выливаются в среднем долларов в 250. Так страна идет в Европу, и хоть о «Восточном партнерстве» эти люди знают мало, о евроинтеграции, в общем, наслышаны с лихвой.

Федор Сергеевич Бабенко, пенсионер (Молдова):

Зачем нам туда, в Европу? Давайте будем делать тут, у нас, в Молдове Европу. При Советском Союзе Молдова была райским уголком (так ее называли), а теперь — ад!

Политолог Богдан Цырдя констатирует: «Большинство проблем Молдова нажила себе как раз в результате похода на Запад». Поход этот вроде и невидимый — в рамках «Восточного партнерства» в стране так до сих пор и не реализовано ни одного социального или экономического проекта. Несколько траншей от МВФ обязали Молдову урезать социальный бюджет, то есть когда зарплата растет гораздо медленнее, чем налоги, а также объявить гиперприватизацию. Для начала с молотка уйдут такие прибыльные госкорпорации, как «Молдтелеком» и Молдавская железная дорога.

Богдан Цырдя, политолог (Молдова):

Кому, допустим, придет в голову повысить на 50% акцизы на бензин? Зачем это надо? Это пришлось сделать. А зачем 13% налог на прибыль? У нас был нулевой налог. Понятно, для чего — чтоб разрушать производство, чтоб превращать страну в рынок сбыта иностранных товаров. В результате страна превращается в протекторат, страна переходит фактически под внешнее управление.

Экономическую политику МВФ контролирует. Социальную политику — тот же МВФ и Всемирный банк. Нашу военную политику — НАТО. Плюс Евросоюз навязывает нам европейские законы. В результате суверенитет страны ограничен до «немогу».

Депутат парламента Молдовы Григорий Петренко в разговоре с нами признался откровенно: чтобы вынести проект бюджета на рассмотрение парламентом, страна ждала отмашки от МВФ. «Сейчас уже скрывать тут нечего, — с грустью отмечает депутат. — Все серьезные решения принимаются с обязательной оглядкой на Запад». А инициатива «Восточное партнерство», как и визиты ранговых европейских чиновников, — лишь еще один инструмент, позволяющий держать в сфере влияния.

Григорий Петренко, депутат парламента Республики Молдова:

По моему, «Восточное партнерство» сегодня доказало немножко свою надутость, именно геополитическую. Заявления, которые будут сделаны на пресс-конференции, ограничатся в очередной раз хвалой в адрес нынешнего руководства страны, их поблагодарят, похвалят, что они прилежные ученики. Но дальше подобных заявлений дело не идет. Граждане Республики Молдова постоянно в недоумении от подобных заявлений и визитов, потому что на себе и на своей жизни еще не почувствовали ни один из этих результатов.



Пока вице-председатель Европейской комиссии добиралась до Кишинева, сам город и страна жили обычной жизнью. Ведь если какие-то результаты и происходят, особенно негативные, то аккуратно. Тот же бензин и дизель в Молдове с начала года дорожал уже три раза. В итоге литр 92-го везде стоит прилично больше доллара.

О незаметном в так называемом деле молдавской евроинтеграции политолог Виталий Андриевский мог бы написать целый трактат. Говорит, в радужных перспективах «Восточного партнерства» стране обещали и безвизовый режим, и зону свободной торговли. Но недавно в МИДе откровенно признали: проблемы с украинской и румынской границами этого сделать не дадут. «А свободная торговля с ЕС и вовсе убьет местное производство», — добавляет Андриевский. Ведь что будет, если сейчас даже молдавский экспорт в Украину в четыре раза меньше импорта.

Виталий Андриевский, политолог (Молдова):

Пока «Восточное партнерство» — это этикетка, которая прикреплена к пустой бутылке. И сам факт, что они перенесли заседание, которое планировалось где-то на полгода, говорит о том, что не о чем говорить.

Второе, если говорить о европейской интеграции Молдовы, за время нахождения — полтора года — альянса не было принято ни одного закона, связанного с евроинтеграцией. Товарооборот с Европейским союзом не вырос. Поэтому заявления еврочиновников — это политический пиар, он еще связан с тем, что Молдова постоянно находится в предвыборной ситуации. Даже когда выборы заканчиваются, мы не знаем, когда новые, потому что мы не можем избрать президента. И это как бы сигналы обществу, что ЕС поддерживает альянс, поэтому надо голосовать за альянс.

Порассуждать о политической лояльности взамен политической поддержки мы решили не только со столичными жителями и выехали за Кишинев. В поселке Сенгера Ольга Михайловна держит маленький бар и магазин. Но оказалось, что она, наверное, как и большинство жителей во всех странах, рассуждает о глобальной политике со своей маленькой колокольни.

Ольга Базельчук, предприниматель (Молдова):

У нас нет движения, не развивается ни производств. Почему наша молодежь едет куда-то туда — в Россию, на Украину!? Им негде здесь работать!

Сегодня для прилавков своего магазинчика Ольга зачастую заказывает продукцию украинского производства, но при этом предпочтение отдает по возможности молдавским производителям. Потому и переживает, чтоб производители эти и дальше производили.

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Цель своего визита в Кишинев вице-председатель Еврокомиссии озвучила логично — в самом начале — «заверить власти Молдовы, что ЕС продолжит в полной мере поддерживать усилия страны на пути модернизации и реализации европейского вектора». Мысли Кэтрин Эштон тут же подхватил молдавский премьер, пообещав: работа по визам будет двигаться, а о зоне свободной торговли будут и дальше переговариваться. Сам брифинг чиновников хоть и длился целых 6 минут, но кроме заголовков в будущем времени ни журналистам, ни молдаванам по-прежнему ничего не принес, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кэтрин Эштон, Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-председатель Европейской комиссии:

Соглашение об ассоциировании, по которому мы ведем переговоры, сблизит нас друг с другом. Оно сблизит нас как посредством политического ассоциирования, так и посредством европейской интеграции. Наши взгляды на продвижение реформ, которые должны обеспечить стабильность и процветание Молдовы, совпадают.