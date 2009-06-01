Евросоюз обяжет Microsoft предлагать программы конкурентов пользователям Windows

Еврокомиссия подготовила новые санкции против Microsoft в рамках дела по нарушению конкуренции на рынке браузеров.

По данным Wall Street Journal, Еврокомиссия обяжет Microsoft сделать частью операционной системы Windows, предназначенной для Европы, все основные браузеры, а не только Internet Explorer.

Эта санкция станет результатом расследования Еврокомиссии в отношении Microsoft, начавшегося в прошлом году. Инициатором расследования стала компания Opera Software, с жалобой на то, что включение браузера Internet Explorer в операционную систему Windows нарушает антимонопольное законодательство. Позже эти требования поддержали Mozilla, Symantec и Google, а в январе 2009-го на сторону противников софтверного гиганта встала и Еврокомиссия, сообщают информагентства.

По решению комиссии, пользователи получат возможность выбрать тот браузер, который им больше нравится. Таким образом, Internet Explorer лишится своего преимущества. Окончательное решение ожидается в июне или июле 2009 г. Между тем, в Microsoft продолжают утверждать, что не нарушают каких-либо законов.