Евросоюз начал осознавать значимость Беларуси как полноправного партнера

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представительной делегацией деловых кругов Германии.

Нынешняя динамика белорусско-европейского диалога открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с Германией. Глава государства подчеркнул: наша страна не ставит перед собой задачи вступать в ЕС. Важнейший стимул развития отношений - экономическая целесообразность. В Беларуси реализован комплекс мероприятий, направленных на либерализацию экономики и создание благоприятной бизнес-среды, активно и масштабно идет приватизация, отметил президент. По его мнению, нет таких отраслей, куда бы не могли придти германские инвесторы. Сделать рывок в сфере белорусско-германского экономического взаимодействия еще более качественным позволит создание неправительственного Совета делового сотрудничества двух стран.

Александр Лукашенко:

Все предприниматели в это непростое время ищут возможности для вложения своих капиталов в места с наиболее благоприятным деловым климатом и реальными гарантиями сохранности своих инвестиций. На мой взгляд, нет таких отраслей, куда бы не могли придти германские инвесторы. Прежде всего, это те сферы, в которых вы являетесь признанными лидерами: автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, химическая и нефтехимическая отрасли, энергетика, высокие технологии. Большие возможности для взаимодействия с Германией имеются также в рамках масштабных проектов по развитию инфраструктуры перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Значимого прорыва в торгово-экономических отношениях невозможно себе представить без устойчивых контактов в банковской сфере. Нашим германским друзьям пора всерьез задуматься об открытии своего банка в Беларуси. У нас созданы благоприятные условия для привлечения капиталов в приватизацию государственной собственности, развитие малых и средних городов, свободных экономических зон. Необходимо максимально объединить усилия различных государств и бизнес-сообществ. Предлагаю рассмотреть возможность создания неправительственного белорусско-германского Совета делового сотрудничества, членами которого могут стать наши сегодняшние гости из Германии. Убежден, что у нас получится продуктивный и содержательный разговор.

Визит флагманов германского бизнеса в Беларусь, по мнению Александра Лукашенко — самое наглядное свидетельство готовности Германии к масштабному расширению экономических отношений с нашей страной. Немцы, известные всему миру своим прагматизмом, давно оценили плюсы такого сотрудничества. Руководителя немецкой делегации не разочаровал даже кризисный 2009 год. В Беларуси за год он успел побывать уже 4 раза.

Клаус Мангольд, председатель Восточного комитета германской экономики:

Я всегда нахожусь под глубоким впечатлением от того, как успешно развивается Беларусь в условиях кризиса, который коснулся всех нас. Вы имеете лучшие экономические показатели по сравнению с другими странами. Восточный комитет германской экономики будет делать все возможное, чтобы отношения между Германией и Беларусью развивались. За последние месяцы мы предприняли множество шагов, чтобы приблизить вашу страну к Европейскому союзу.