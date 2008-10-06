Европейский банк реконструкции и развития намерен развивать микрофинансирование белорусского малого бизнеса

Также готов работать с более крупными компаниями. Об этом заявлено сегодня в Минске на встрече премьер-министра страны Сергея Сидорского и первого вице-президента банка Варела Фримена.

Ещё несколько лет назад успехи белорусской экономики оценивались банком скептически, сегодня иностранные кредиторы видят новые возможности для развития бизнеса в нашей стране. В Минске открывается "Белорусский банк малого бизнеса", среди восьми акционеров которого и Европейский банк реконструкции и развития. Этот шаг зарубежные гости назвали восьмикратным вОтумом доверия к бизнес-климату в Беларуси.

Сотрудничество Беларуси с Европейским банком предусматривает сегодня сценарное финансирование в зависимости от выполнения нашей страной критериев банка. И в основном, деятельность сконцентрирована в сфере малого и среднего бизнеса. Кредитные линии открыты на шесть белорусских частных банков. Также Европейский банк развития реализовал в нашей стране 4 крупных проекта, которые касаются электросвязи, ритейла, энергетики и транспорта.

