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Европейский банк реконструкции и развития намерен развивать микрофинансирование белорусского малого бизнеса

06 октября 2008 14:13
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Также готов работать с более крупными компаниями. Об этом заявлено сегодня в Минске на встрече премьер-министра страны Сергея Сидорского и первого вице-президента банка Варела Фримена.

Ещё несколько лет назад успехи белорусской экономики оценивались банком скептически, сегодня иностранные кредиторы видят новые возможности для развития бизнеса в нашей стране. В Минске открывается "Белорусский  банк малого бизнеса", среди восьми акционеров которого и Европейский банк реконструкции и развития.  Этот шаг зарубежные гости назвали восьмикратным вОтумом доверия к бизнес-климату в Беларуси.

Сотрудничество Беларуси с Европейским банком  предусматривает сегодня сценарное финансирование в зависимости от выполнения нашей страной критериев банка. И в основном, деятельность сконцентрирована в сфере  малого и среднего бизнеса. Кредитные линии  открыты на шесть белорусских частных банков. Также Европейский банк развития реализовал в нашей стране 4 крупных проекта, которые касаются электросвязи, ритейла, энергетики и транспорта. 

# Экономика

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