Европейские требования к белорусским автомобилям

Машиностроительные предприятия страны перейдут на выпуск продукции соответствующей новым экологическим требованиям.

Первый автомобиль с двигателем экологического стандарта Евро-3 был выпущен в день 940-летия Минска. А до конца года только на "МАЗе" их будет уже 1000. С 1 января 2008 года на стратегическом рынке для белорусских машиностроительных предприятий - России - стандарт уже будет введен.

К концу года на новые евростандарты планируют перейти все машиностроительные предприятия страны. Это необходимое условие, чтобы не потерять рыки сбыта и оставаться конкурентоспособными. Впрочем, сегодня планы у белорусских машиностроителей не менее стратегические.