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Европейские требования к белорусским автомобилям

30 сентября 2007 14:13
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Машиностроительные предприятия страны перейдут на выпуск продукции соответствующей новым экологическим требованиям.

Первый автомобиль с двигателем экологического стандарта Евро-3  был выпущен в день 940-летия Минска. А до конца года только на "МАЗе" их будет уже 1000. С 1 января 2008 года на стратегическом рынке для белорусских машиностроительных предприятий - России - стандарт уже будет введен. 
К концу года на новые евростандарты планируют перейти все машиностроительные предприятия страны. Это необходимое условие, чтобы не потерять рыки сбыта и оставаться конкурентоспособными. Впрочем, сегодня планы у белорусских машиностроителей не менее стратегические.

# Экономика

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