Европейские страны подтвердили возобновление поставок российского газа с украинской стороны

Одними из первых стали Словения и Австрия. Первая часть запланированного газа поступила в Чехию. Завтра он придёт и в Румынию. Прокачка российского газа в Европу через Украину началась накануне в первой половине дня. Напомним, возобновление транзита европейским потребителям стало возможным после того, как "Нафтогаз Украины" подписал контракт на поставки газа. Договор предусматривает их возобновление и на Украину, не получавшей топливо с 1 января. В первом квартале 2009-го российский газ обойдется Украине в 360 долларов за тысячу кубометров.