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Европейские лидеры на саммите в Брюсселе не смогли договориться о внесении изменений в Лиссабонский договор

09 декабря 2011 12:53
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Поправки должны были способствовать общеевропейскому механизму контроля за бюджетными расходами каждой страны в Евросоюзе.

Такая реформа призвана спасти терпящий финансовое бедствие Евросоюз и сохранить евро. Однако ее заблокировал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, потребовавший от Франции и Германии ряд уступок, на которые те не пошли.

Ранее стало известно, что европейские центробанки начали подготовку к возможному отказу от евро. За пределами зоны некоторые финансовые учреждения рассматривают дополнительные меры защиты от последствий распада еврозоны. Так, в Швейцарии стараются укрепить франк, отказавшись от евро как ориентира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика

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