Европейские эксперты считают, что возникающие конфликты не в лучшую сторону отражаются на имидже «Газпрома» в Европе

А нынешняя газовая атака на Беларусь имеет политическую подоплеку. Причем, такие методы Россия использует не впервые.

Александр Рар, руководитель отдела совета по внешней политике Федеративной Республики Германия:

– Выясняется, что Россия сама задолжала Беларуси деньги за транзит российского газа через белорусскую территорию. Ситуация достаточно непонятная. Я думаю, что там есть политическая подоплека. Европа хочет получать свой газ, за который она платит, она требует, чтобы Россия, «Газпром», договаривался напрямую с транзитными государствами. Поскольку эти конфликты возникают на регулярной основе с 2006 года, Европейский союз делает из этого свои заключения, которые не очень радостные для России. Просто Европейский союз будет ориентироваться на альтернативные источники, не будет закупать больше в таком количестве российский газ, и будет стараться получать газ через другие терминалы, в форме сжиженного газа из Катара, из других стран Персидского залива.

Юрий Родин, политолог (Латвия):

– Россия пыталась экономическими методами воздействовать на политическую ситуацию в Латвии. Достаточно вспомнить конфликты со свининой, с молоком, сыром, со шпротами. После вступление Латвии в Евросоюз и НАТО все это как-то смягчилось, теперь Россия должна иметь дело не просто с маленькой Латвией, но и с достаточно большим Европейским союзом, с которым она тоже хочет иметь хорошие отношения. По-видимому, в действиях «Газпрома» очень много и политических мотивов, иначе это невозможно объяснить, с союзниками или с братьями славянами так просто не поступают.