Европейские бизнесмены отмечают большой потенциал строительства в Беларуси

Такое мнение зарубежные предприниматели высказали сегодня в Минске на международной специализированной выставке «Будпрагрэс».

Свою продукцию здесь представили более 260 компаний из Беларуси, Германии, Литвы, Польши, России, Турции и Украины. Это новые материалы, современные технологии, оборудование и даже крупногабаритная строительная техника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кароль Ясински, бизнесмен (Польша):

Строительный рынок оцениваю очень положительно. У вас наглядно видно, что пошли большие стройки. Главные тротуары в центре города — у вас уже прекрасно все сделано в брусчатке. Я езжу по многим странам мира и вы, можно сказать, лидеры по благоустройству. Этот рынок имеет огромный потенциал.

Гражвидас Гирштаутас, бизнесмен (Литва):

Белорусский рынок для нас интересен. Когда мы приезжали сюда, мы видели, что строительство идет очень активно. И мы представляем изделия пластмассы, которые помогают ускорить строительство. Мы показываем белорусским строителям все новшества которые используются в нашей стране и помогаем внедрить в их строительные обьекты.