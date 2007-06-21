Европейские банкиры оценили активы "Белтрансгаза"

Один из крупнейших банков Европы ABN Amro планирует финансировать ряд энергетических проектов в Беларуси.

В частности европейские партнеры выразили готовность участвовать в модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Банк проводил оценку активов "Белтрансгаза". Это стало первым этапом сотрудничества, с тех пор между Правительством Беларуси и европейскими банкирами установились доверительные отношения.

Сегодня стороны подписали ряд долгосрочных соглашений о сотрудничестве. На встрече с зарубежными гостями премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что Беларусь активно развивает энергетический комплекс. Проведена модернизация предприятий нефтехимической отрасли. Объемы переработки "черного золота" превысили отметку в 20 миллионов тонн.

И сегодня же с представителями банка ABN Amro встретился Президент Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил перспективы взаимодействия Беларуси с этой известной банковской структурой. Глава государства поблагодарил представителей банка за то сотрудничество, которое состоялось по оценке активов "Белтрансгаза". В свою очередь, член правления банка ABN Amro Вилко Джискот подчеркнул, что они выстраивают концепцию сотрудничества с Беларусью исходя из того, что оно должно быть долгосрочным.