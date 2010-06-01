Европейская валюта снова теряет позиции: курс евро опустился ниже отметки в 1 доллар 23 цента

Среди негативных вестей, приведших к обвалу – неожиданная отставка президента Германии Хорста Келлера. Покинуть высший пост Келлер вынужден был из-за разгоревшегося скандала, связанного с его заявлениями.В одном из интервью он отметил, что немецкие солдаты в Афганистане защищают в том числе экономические интересы Германии. Хорст Келлер стал первым главой государства в истории страны, который подал в отставку.