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Европейская валюта снова теряет позиции: курс евро опустился ниже отметки в 1 доллар 23 цента

01 июня 2010 08:29
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Среди негативных вестей, приведших к обвалу – неожиданная отставка президента Германии Хорста Келлера. Покинуть высший пост Келлер вынужден был из-за разгоревшегося скандала, связанного с его заявлениями.В одном из интервью он отметил, что немецкие солдаты в Афганистане защищают в том числе экономические интересы Германии. Хорст Келлер стал первым главой государства в истории страны, который подал в отставку.
# Экономика

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