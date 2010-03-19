Европарламент принял стратегию об обеспечении энергетической безопасности стран ЕС

Согласно документу должны быть обеспечены достаточные запасы, чтобы пережить прекращение поставок газа на 45 дней.В случае уменьшения более чем на 10% общего объема импорта «голубого топлива», в ЕС будет объявлена «чрезвычайная ситуация». Таким образом, Евросоюз пытается защитить себя от возможных перебоев с поставками. В 2009 году часть российского газа, поступающая в Европу через территорию Украины, не дошла до европейских потребителей из-за спора между Москвой и Киевом о ценах на газ и транзит.