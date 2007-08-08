Европа усиливает меры безопасности

Из-за угрозы эпидемии ящура во Франции закрыт крупный животноводческий рынок.

А в Испании специалисты осматривают все хозяйства, которые этим летом закупали животных в Англии. Тем временем, в предварительном докладе британского управления по охране здоровья и технике безопасности отмечено, что наиболее вероятным источником вспышки ящура на фермах в стране могли стать намеренные или случайные действия людей, занесших вирус из близлежащей лаборатории.

В качестве дополнительной меры предосторожности министерство окружающей среды Великобритании накануне вечером объявило о закрытии всех пешеходных троп, проходящих по полям и фермам в зоне отчуждения вокруг фермы, где был выявлен первый очаг заболевания.

