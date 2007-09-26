Европа призывает Беларусь ратифицировать договор к Энергетической Хартии

Генеральный секретарь энергетической хартии Андрэ Мернье считает, что для нашей страны было бы выгодно ратифицировать договор к Энергетической Хартии. Это могло бы послужить сигналом для инвесторов. Он также отметил, что Беларусь играет значительную роль как транзитная страна и является важным энергетическим рынком.

Вопросы транзита - актуальны для других стран-членов Энергетической Хартии и подписание многостороннего международно-правового документа могло бы послужить посылом для создания "единых правил" на энергорынке Востока и Запада. Такой договор подписали более 50 государств. Беларусь в 1994 году ратифицировала этот документ на временной основе, как и Российская Федерация.

