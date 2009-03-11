Европа оценила экономические реформы Беларуси

Глава Рабочей группы Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Беларуси Ута Цапф сегодня в Минске заявила, что, несмотря на мировой финансовый кризис, Беларусь в экономическом измерении чувствует себя достаточно неплохо. С основными положениями Плана первоочередных мероприятий по либерализации условий хозяйственной деятельности сегодня в Минске ознакомились представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Совместно с Белорусскими парламентариями они провели семинар по вопросам улучшения бизнес-климата в нашей стране.



Беларусь уже занимает четвёртое место в первой десятке стран- реформаторов. В этом году наша позиция в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса может укрепиться ещё. Основания – либерализация экономики. Дальнейшие действия белорусского правительства направленные на улучшение бизнес климата, равно как и политические преобразования сегодня оценили представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ :



Белорусские парламентарии и представители парламентской ассамблеи ОБСЕ организовали совместный семинар. Для привлечения инвестиций в условиях мирового финансового и экономического кризиса, нашей стране и в дальнейшем необходимо иметь положительный имидж. Его гарантия – поддержка и развитие частного бизнеса, уверены европейские гости. В стороне не должна оставаться законодательная власть. Белорусские парламентарии не медлят. Сейчас готовится закон о малом и среднем предпринимательстве.



Вместе с тем, обмен опытом лишним никогда не бывает. Причём Европа всё больше прислушивается к нашим инициативам. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Жоау Соареш, сегодня особо подчеркнул на встрече с журналистами, что к Беларуси нельзя применять никаких санкций. Диалог и сотрудничество Беларуси с влиятельной парламентской структурой Европы длится не один год.



На этот раз площадкой для конструктивного обсуждения вопросов европейского сотрудничества стал Минск. Экономическая безопасность в условиях мирового финансового кризиса общая забота всей Европы, часть которой – наша страна. Германская сторона предлагает Беларуси учредить совместное агентство энергетики.