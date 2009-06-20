Европа не будет платить за украинский газ

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе не приняли решения о предоставлении Украине кредита с целью стабилизации «газовой» ситуации.При этом президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что новый газовый кризис возможен уже в ближайшие недели. «Мы не можем сонно идти в новый газовый кризис. Действительно есть риск того, что новый газовый кризис случится уже через несколько недель, а не месяцев. Мы должны защитить граждан ЕС», — сказал он. К тому же Баррозу отметил, что проведение расчетов за газ между Украиной и Россией не является ответственностью Европейского союза, у ЕС «нет этих денег в бюджете». «Проблема в отношении украинских возможностей заплатить за поставки газа из России — это не наша ответственность. Это мы должны обозначить достаточно четко. Мы не можем потратить бюджет сообщества, но мы посмотрим, смогут ли другие сделать свой вклад. В настоящее время я не могу сказать что-либо более конкретно», — сказал Баррозу, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине кредита. По словам Баррозу, Еврокомиссия намерена на следующей неделе провести встречу с представителями международных финансовых институтов, МВФ, европейскими газовыми компаниями. Накануне, 18 июня, делегация «Нефтегаза Украины» в ходе заседания Координационной группы Европейского союза по вопросам газа в Брюсселе рассмотрела с европейской стороной вопрос закачки природного газа в ПХГ Украины. Обсуждалось предоставление Украине кредита со стороны консорциума международных финансовых учреждений в размере около $4,2 млрд., сообщает БЕЛТА.