Европа ищет альтернативу российским энергоносителям

И не только за счет других поставщиков природного газа. В старом свете активно разрабатывают месторождения газа сланцевого. Ставку делают на оптимизацию европейской энергосистемы.

Веслав Покладэк, руководитель отдела содействия торговле и инвестициям посольства Республики Польша в Республике Беларусь:

– То, что альтернативы надо искать – это точно. Я думаю, что их надо искать не только Польше, Евросоюзу, но и Беларуси. Чтобы избежать шантажа со стороны России, я думаю это надо делать. Я скажу даже так, что есть белорусско-польский проект, который немножко позволит Беларуси уйти от зависимости от российских энергоресурсов. Вы, наверное, слышали насчет проекта строительства электростанции в городе Зедова. Этот проект уже приобретает конкретный вид. И я думаю, что и для энергосистемы Беларуси, и для Польши – это будет очень выгодный проект.