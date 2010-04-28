Еврокомиссия недовольна: рядовые немцы против оказания финансовой помощи Греции

Большинство немцев высказались против оказания Германией многомиллиардной помощи Греции, находящейся на грани банкротства, сообщает Welt со ссылкой на социологический опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения Dimap в середине апреля.

57 процентов немецких респондентов назвали планируемое предоставление помощи Греции "плохим решением". За оказание помощи высказались 33 процента опрошенных. Как отмечает Welt, обнародованные данные социологического опроса вызвали недовольство Еврокомиссии.

12 апреля власти Евросоюза заявили, что в случае необходимости готовы выделить Греции 30 миллиардов евро кредитов для спасения от дефолта. При этом на долю Германии приходится 8,4 миллиарда евро. Еще 15 миллиардов согласился предоставить МВФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Греция может рассчитывать на финансовую помощь Германии только в том случае, если предоставит «четкую и убедительную» программу реформ по преодолению кризиса и снижению государственного долга. Кроме того, по словам Меркель, Греции необходимо предоставить одобренную МВФ трехгодичную программу по восстановлению экономики, переводит Лента.ру.