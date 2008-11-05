Еврокомиссия намерена начать сотрудничество с Беларусью по трем новым областям

Это регулирование качества продукции и стандартизации, взаимодействие финансовых служб, сельскохозяйственная и продовольственная безопасность. Об этом сообщил сегодня заместитель гендиректора по внешним связям Еврокомиссии Хью Мингарэлли на встрече с вице-премьером Беларуси Андреем Кобяковым. Напомним, делегация Европейской Комиссии – с визитом в Минске. На переговорах стороны обсуждают перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом решений министров иностранных дел государств-членов ЕС, которые приняты 13 октября в Люксембурге. Запланированы также встречи делегации Еврокомиссии в администрации Президента и МИД Беларуси.