Прямой эфир

Еврокомиссия даст оценку стресс-тестам на безопасность БелАЭС

19 июня 2017 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Основное оборудование на первом энергоблоке БелАЭС смонтировано. Об этом заявили российские партнеры строительства 19 июня июня в Москве.

Здесь проходит масштабный форум «Атомэкспо». На нем презентовали и белорусский стенд.

К проекту в Островеце особое внимание представителей стран, где только планируют использовать мирный атом. В Беларуси строительство первого энергоблока идет по плану, его запустят в 2019. Причем, как не раз подчеркивалось, наша страна строит АЭС для собственных нужд, но готова обсуждать экспорт электроэнергии в ЕС.

Еврокомиссия даст оценку стресс-тестам на безопасность БелАЭС-1

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
У нас уже процентов 26-27 % и так далее будет выработка атомной станции. К прошлому году 19,4 миллиарда кубометров газа употреблены. Для круглой цифры 20 миллиардов будем потреблять. С пуском атомной станцией мы уменьшим потребление газа где-то на 5,5 миллиардов.

То есть будем где-то 14-14,5, это существенно.

Развитие атомной энергетики позволяет улучшать экологическую обстановку, подчеркнул Владимир Семашко. Что касается безопасности белорусского проекта, то независимую оценку стресс-тестам на БелАЭС в ближайшее время даст Еврокомиссия.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Владимир Семашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь как фактор продовольственной безопасности в регионе: в Минске прошел форум ФАО
19 июня 2017 19:03

Беларусь как фактор продовольственной безопасности в регионе: в Минске прошел форум ФАО

Новости экономики за 19.06.2017
19 июня 2017 18:02

Новости экономики за 19.06.2017

Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело: «Что происходит»
19 июня 2017 16:22

Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело: «Что происходит»