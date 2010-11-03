Евразийский банк развития выделит Беларуси до $2 млрд кредитов для финансирования энергетических проектов

Об этом третьего ноября в Минске сообщил журналистам председатель правления банка Игорь Финогенов на открытии представительства. Эта международная финансовая организация известна своими широкими возможностями по вкладыванию денег в энергетику, машиностроение и химическую промышленность.

Кредиты под интересные проекты может получить как государство, так и частное лицо.

Например, белорусские предприниматели имеют все шансы взять на очень выгодных условиях деньги из так называемой «общей копилки» – Антикризисного фонда Евразес. С сегодняшнего дня Евразийский банк развития распахнул двери своей штаб-квартиры в Беларуси.

Стороны подписали семь документов. В Беларуси банк рассчитывает на амбициозные проекты. 100 миллионов долларов дадут на модернизацию Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина. Еще 50 млн – для закупки тракторов МТЗ российской стороной. 55 млн предоставят на БелАЗы для сибирской угольной компании. Будет рассмотрен проект финансирования строительство участка автодороги первой категории от Бобруйска до Жлобина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Полномочным представителем Беларуси в Совете банка стал Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Открывается представительство, а уже проект подписан. Это говорит о том, что у руководства Банка правильное понимание того, каким образом необходимо входить в экономику страны. Мы это поддерживаем. Я уверен, что это только начало кредитования. Будет еще много программ, связанных с энергоэффетивностью, развитием машиностроения, агропромышленного комплекса.

Два года назад Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения и Беларусь создали антикризисный фонд. В нем более 8,5 млрд долларов. Заявок на него пока никто не делал, но возможный объем кредитования для Беларуси – около двух млрд. Деньги могут выдаваться на срок до 15 лет. Другая сторона финансирования – обычные кредиты под конкретные проекты. Объем финансирования белорусских компаний будет зависеть только от наличия проектов, удовлетворяющих Банк.

До конца года он планирует сформировать инвест-портфель на $2 млрд. Предполагается давать деньги под крупные проекты, эффект от которых получит не только белорусская экономика, но и весь регион в целом.

Игорь Валентинович Финогенов, председатель правления Евразийского банка развития:

Мы для себя определили, что только участие в программе развития Республики Беларусь может для нас составить $1,5-2 млрд. По другим направления мы тоже двигаемся.

Чтобы получить деньги, инвест-проект должен быть экономически и социально важным. Здесь речь может идти об автомобильных и железных дорогах, портах, развитии энергетики, авиа- и машиностроении, лесопереработке. Инициаторами проекта может быть как государство, так и частная компания. Однако брать такой кредит будет значительно дешевле, чем в коммерческих банках.

Сейчас банк занимается экспертизой нескольких крупных инвест-проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Есть заявки о предоставлении кредитов для разных сфер отечественной экономики. Например, по модернизации оршанского льнокомбината.