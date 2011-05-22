Это не белорусское молоко дешевое, а российское аномально дорогое

Из обращения к Правительству Российской Федерации: «Национальный союз производителей молока вынужден констатировать, что демпинговые поставки молочной продукции из Беларуси стали причиной возникновения серьезных проблем на молочном рынке России».

Привычки многим россиянам вскоре, возможно, придётся менять. С 18 мая белорусские молочные реки, устремлённые на Восток, несколько обмелели. Временно прекращены поставки в Россию сухого молока и молочной сыворотки. Над сырами тоже нависла угроза стать «невъездными» в Россию. Цены же на остальные виды молочной продукции стороны договорились согласовывать еженедельно.

Надежда Котковец, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Эта ситуация нас, конечно же, устраивает: если мы продадим по более высоким ценам, это будет лучше для экономики наших предприятий

Елена Нестеренко, товаровед торговой сети г. Новозыбков:

За последний год цена на молоко белорусское выросла на 5 рублей.

С учётом того, что отпускные цены на белорусских молочных предприятиях такого роста не знали, напрашивается вывод: заработал кто-то третий. Но спрос от этого не меньше.

Сухие факты о сухом молоке. Белорусский продукт идет в основном в кондитерское и колбасное производство, а также в производство мороженого. Но даже если бы все поставляемое в Россию белорусское сухое молоко пошло в молочную промышленность, то составило бы всего 1,6% от общего объема производства сырого молока в России.

Надежда Котковец, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы не превысили свои обязательства, которые брали прогнозным балансом спроса и предложения по бъёмам постанок нашей продукции в Россию.

Не верит в претензии российских молочников и Виктор Петрович Пыленок. Молочное стадо в его хозяйстве — одно из лучших в Брянской области.

Виктор Пыленок, председатель СХПК «Верещаки»:

Поставщики белорусские поставляют качественное. Но Россия большая, чтобы 6 белорусских областей завалили нас молоком.

500 дойных бурёнок для хозяйства как манна небесная. Со слов Виктора Петровича: «Живая копейка круглый год». Особенно последний год. Ещё в декабре цена на сырое молоко в России достигла своего исторического максимума. И в среднем на 50% превысила мировые показатели в 33 евроцента за килограмм. Главная причина — дефицит собственного производства: в 2010 году российские бурёнки дали 32 миллиона тонн молока, что в два раза меньше чем в советские годы.



Виктор Пыленок, председатель СХПК «Верещаки»:

Старались удержать промышленность. А на сельское хозяйство внимания не было.

Одним словом, это не белорусское молоко дешёвое, а российское аномально дорогое. Добавить сюда устаревшие технологии в переработке, и на выходе получим продукцию не конкурентную на рынке. Ведь относительно низкая цена на белорусские сыры и молоко обусловлена не демпингом, а другим иностранным словом – модернизацией.

Наталья Малышко, заместитель директора по производству сыродельного комбината:

Автоматизация процесса удешевила производство. Раньше чтобы выработать сыр, надо было человек двадцать, сейчас — пять человек.

Наталья Малышко рассказывает о большой экономии от своевременных вложений в высокие технологии. Помимо удешевления производства, удалось увеличить и объемы того производства. Плюс контроль качества здесь наверняка лишен привкуса человеческого фактора.

Наталья Малышко, заместитель директора по производству сыродельного комбината:

Нет влияния человеческого фактора на производство, все запрограммировано. Контроль качества осуществляется от процесса приемки молока до конечного готового продукта.

В прошлом году из хранилища комбината в Россию отправились почти 8 тысяч тонн сыра. Но, кроме того, здесь также производят и экспортируют сухое обезжиренное молоко и сухую молочную сыворотку. Впрочем, временное прекращение поставок в Россию катастрофы на предприятии вовсе не сделает. Скорее, наоборот. Поможет освоить новые рынки.

Александр Сагалович, начальник отдела маркетинга сыродельного комбината:

Ближе работаем в сторону Европы, к примеру, Молдова, Украина — рынок достаточно обширный, везде знают нашу продукцию, славится, покупатель есть везде.

Тем временем, в начале этого года производство сливочного масла, сухого молока и сыров в России стремительно упало. Сегодня каждый второй килограмм сыра на столе наших восточных соседей — импортного производства. И далеко не только белорусского.

Решение задачи российские власти нашли самое простое: уменьшив импорт, сохранить цены. В полтора раза выше среднеевропейских.

Валентина Алексеевна настоящий полковник от сельского хозяйства. В её сельхоз кооперативе «Родина» самые высокие надои в регионе, а в местном магазине — белорусский кефир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентина Гарбузова, заместитель председателя СХПК «Родина»:

Все разбирают хорошо. Очень нужна нам Беларусь рядышком, особенно, для нашего района — нам от этого только лучше.