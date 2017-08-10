«Если у вас нет клуба культуры, тогда мы едем с песней к вам!»: творческие коллективы во время уборочной компании поддерживают аграриев

Новости Беларуси. Обеспечение аграриев всем необходимым – поручение Президента на недавнем селекторном совещании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В стороне от жатвы не остаются ни профсоюзы, ни творческие люди. В жаркие недели уборочной аграриев Минской области активно поддерживают самодеятельные коллективы.

На полях и зернотоках области льется музыка. К примеру, в Березинском районе артисты мобильного учреждения культуры «Автоклуб» в обеденный час поднимают настроение передовикам. За день у артистов до десятка выступлений на свежем воздухе.

Алексей Боровля, главный специалист по идеологической работе сельхозпредприятия «Березинский» Березинского района:

Часто приезжают, они поднимают боевой дух механизаторам, комбайнёрам, водителям. Приезжают и дарят хорошие концерты Березинский «клуб на колесах» колесит именно по отдаленным и малонаселенным деревням Березинского района. «Если у вас нет клуба культуры, тогда мы едем с песней к вам!» – шутят музыканты.