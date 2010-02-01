Птицы высокого полета едва удерживались на плаву. Тогда голодовку крылатой стае отменила съемочная группа «Столичных подробностей».

Для борьбы с непогодой в столице «Горремавтодор» привлек около 850 единиц техники

За последние сутки вывезено почти 10 тысяч кубометров снега. На дороги высыпано больше тысячи кубометров песчаносоляной смеси и 545 тонн соли. Сугробы в городе выросли до 25 сантиметров и это не предел.

Снегопад усложнил дорожную обстановку и увеличил количество мелких аварий

Основная причина — несоблюдение дистанции. Между тем, крупногабаритная авария произошла на Денисовской сразу после того, как проезжую часть почистили. Цементовоз и такси не поделили шестиполосную дорогу. Пострадали водитель такси и четверо пассажиров. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

По свидетельствам очевидцев, цементовоз неожиданно выехал на встречную полосу и буквально протаранил двигавшуюся машину. Водитель грузовика объяснил свои действия тем, что не справился с управлением.

Балкон так и не решился сорвать карнавальную маску

Эдакий застоявшийся тотем до сих пор намекает на продолжение банкета. Час пробил, а здесь финальное аривидерчи так и не прозвучало. В ожидании второго дубля звездного часа колючая миледи красуется на улице Краснозвездной. Казалось бы, впору сбрасывать иголочки, а последняя героиня голубого огонька не спешит уйти со своей авансцены. В актуальный будничный режим остается лишь ностальгировать по смене лет.

Еще пару дней тому пернатые, спасаясь от голода и холода, готовы были исполнить танец белых лебедей

Птицы высокого полета едва удерживались на плаву. Тогда голодовку крылатой стае отменила съемочная группа «Столичных подробностей».

Сегодня равнодушным к отряду пернатых не остался отряд «Милосердие». В гости к прообразам гадких утят с деликатесным меню приехали кормильцы-добровольцы и педагоги 52-й школы. Провизия оседлым эмигрантам пришлась более чем по вкусу. На белый хлеб и кашу крылатая компания сплывалась наперегонки.

Решать проблемы станет проще

В Первомайском районе открылась общественная приемная Республиканской организации «Белая Русь». Любой желающий может обратиться сюда за помощью в решении бытовых, жилищных и любых других социальных проблем. Все замечания и предложения будут проанализированы специалистами и направлены в соответствующие структуры, что позволит более эффективно наладить диалог между горожанами и чиновниками.

Столичные коммунальщики позаботятся о каждой капле Н20

Амбициозные планы озвучили на технико-экономическом совете. Одним из главных проектов этого года станет программа «Чистая вода». Её главная цель – позаботиться о состоянии природных источников, повысить надёжность систем водоснабжения, построить станции обезжелезивания на водосборах. В приоритетах также расширение канализационных очистных сооружений.

Снежные дни дают разгон зимним видам спорта

Кроме излюбленных катков возле Дворца Спорта и на Октябрьской площади в столице работают десятки ледовых площадок в каждом районе. Всего 178 катков ждут фигуристов и конькобежцев. Оценить лыжню можно на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей. А в «Солнечной долине» крутизну склонов почувствуют любители фристайла и сноуборда. И наконец все желающие могут вооружиться варежками и, не отходя далеко от дома, отправиться кататься на санках, играть в снежки или просто лепить снежную бабу с детворой.

Это в будущем, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.