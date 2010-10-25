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ЕС выделит Беларуси 5 млн евро на проект в области окружающей среды

25 октября 2010 06:32
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Соглашение между программой развития ООН и Европейским союзом подпишут 25 октября в Минске. Проект, одобренный Минприроды Беларуси, будет работать на протяжении трех лет. Средства пойдут на развитие национальной системы управления водными ресурсами, обращения с отходами, сохранения биологического разнообразия. Определенная часть денег будет направлена на поддержку пилотных проектов в области управления твердыми бытовыми отходами.
# Экономика

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