ЕС выделит Беларуси 5 млн евро на проект в области окружающей среды

Беларусь-Литва: самый высокий прирост среди грузов в Клайпедском порту — из Беларуси

Встреча Александра Лукашенко и Дали Грибаускайте стала самой обсуждаемой темой в четверг. Об этом писали и говорили не только в Европе, но и в России, подчеркивая явное сближение Беларуси и Литвы. А учитывая авторитет Грибаускайте в Евросоюзе, это сближение носит, очевидно, более широкий смысл. Впрочем, независимо от политики Беларусь и Литва всегда были близки экономически.