ЕС согласовал единую позицию перед саммитом G20

В Брюсселе завершился внеочередной неформальный саммит ЕС.

Его результатом стало принятие единой позиции по дальнейшим шагам в преодолении мирового экономического кризиса, которая будет представлена на саммите G20 в Питтсбурге на следующей неделе.

Лидеры 27 стран ЕС подтвердили намерение реализовать скоординированную политику по расширению базы экономического роста и исключить в будущем появление аналогичных кризисов. Общая помощь экономике Евросоюза составит в 2009-2010 годах около 5% от ВВП ЕС. По словам премьер-министра Швеции Фредрика Рейнфельдта, лидеры ЕС считают, что участникам саммита G20 надлежит уже сейчас разработать стратегию вывода мировой экономики из кризиса, но предлагают начать ее реализацию позже - на стадии экономической стабилизации.

Участники неформального саммита ЕС договорились также о финансировании Международного валютного фонда (ожидается выделение 125 млрд. евро), согласовали позицию относительно конференции ООН по изменению климата в декабре этого года в Копенгагене. После работы этой конференции планируется подписать документ, призванный заменить Киотский протокол об ограничении выбросов парниковых газов, срок действия которого истекает в 2012 году.

Кроме того, в проекте итогового заявления саммита глав государств и правительств 27 стран Евросоюза содержится призыв к участникам саммита G20 ввести жесткие правила оплаты труда топ-менеджеров банков. Согласно единой позиции ЕС все ведущие державы мира должны ограничить топ-менеджерам банков зарплаты и бонусы, привязав их к фиксированным окладам, а не к процентам от прибыли банков.

Евросоюз предлагает создать условия, чтобы руководители банков несли личную ответственность за результаты деятельности своих организаций, то есть чтобы их зарплата прогрессивно снижалась, если банк несет убытки. Необходимо покончить с системой оплаты, которая защищает директоров и высших должностных лиц банков от любого риска, подчеркивается в документе. Евросоюз намерен предложить странам «Двадцатки» применять санкции против банков, которые не будут выполнять эти указания, передает БЕЛТА.