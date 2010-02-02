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ЕС рассчитывает на расширение диалога с Беларусью в рамках Восточного партнерства

02 февраля 2010 14:54
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О важности развития этих отношений заявил сегодня в Минске посол Испании в России и по совместительству в Беларуси Хуан Антонио Марк Пужоль.

Испанский дипломат позитивно оценил активность белорусской стороны: уже есть ряд проектов и поданы заявки на финансирование, хотя этой европейской инициативе всего шесть месяцев.

Беларусь и ЕС взаимодействуют в рамках Восточного партнерства в таких сферах, как энергетика, охрана окружающей среды и приграничное сотрудничество.

Хуан Антонио Марк Пужоль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в Российской Федерации и Республике Беларусь:
— Мы переживаем первый в XXI веке глобальный экономический кризис. Нечто, что зародилось в США, оказало влияние на Европейский Союз, Россию и Беларусь. Поэтому иллюзорно воспринимать, что сегодня можно жить в изолированном мире. Будущее связано с возможностью конкуренции и использованием потенциала каждого.

ЕС готов углублять отношения во всех направлениях, и такая же глубина нужна со стороны Беларуси.

# Экономика

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