ЕС рассчитывает на расширение диалога с Беларусью в рамках Восточного партнерства

Испанский дипломат позитивно оценил активность белорусской стороны: уже есть ряд проектов и поданы заявки на финансирование, хотя этой европейской инициативе всего шесть месяцев.
Беларусь и ЕС взаимодействуют в рамках Восточного партнерства в таких сферах, как энергетика, охрана окружающей среды и приграничное сотрудничество.
Хуан Антонио Марк Пужоль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в Российской Федерации и Республике Беларусь:
— Мы переживаем первый в XXI веке глобальный экономический кризис. Нечто, что зародилось в США, оказало влияние на Европейский Союз, Россию и Беларусь. Поэтому иллюзорно воспринимать, что сегодня можно жить в изолированном мире. Будущее связано с возможностью конкуренции и использованием потенциала каждого.
ЕС готов углублять отношения во всех направлениях, и такая же глубина нужна со стороны Беларуси.