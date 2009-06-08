ЕС готов поддержать сектор электроэнергетики Беларуси

Эксперты Евросоюза готовы предоставить техническую поддержку и ноу-хау для оптимизации сектора электроэнергетики в Беларуси. Об этом заявил сегодня временный поверенный в делах Европейской комиссии в Беларуси Жан-Эрик Хольцапфель на круглом столе «Политика Европейского союза и Беларуси в области энергетики: делимся опытом».

В том числе поддержка может быть предоставлена в области улучшения инфраструктуры, транзита электроэнергии и либерализации рынка электричества, уточнил временный поверенный.

«С 2007 года Беларусь и ЕС проводили переговоры экспертов, — напомнил Жан-Эрик Хольцапфель. — Это обеспечило прекрасную возможность обсуждения вопросов энергетики на высоком техническом уровне, а также обмена взглядами сторон по прогнозам, стратегиям и сценариям». Во время таких переговоров стороны сосредотачивали свое внимание на усилении рыночной кооперации, либерализации и диверсификации, а также на инвестиционных проектах, призванных помочь в деле энергоэффективности.

По словам временного поверенного, ключевой двусторонний проект в отношении Беларуси, которым в настоящее время занимается Еврокомиссия, называется «Поддержка внедрения всеобъемлющей энергетической политики ЕС для Беларуси». «Этот проект содержит три главных элемента: поддержка внедрения новой национальной энергетической стратегии, применение мер энергоэффективности, а также развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии», — пояснил он.

Жан-Эрик Хольцапфель также сообщил, что Еврокомиссия готовит новую инициативу — «Расширение Соглашения мэров на страны Восточной Европы», которая предполагает поощрение и поддержку вовлечения местных властей в решение вопросов, связанных с более устойчивой и эффективной местной энергетической политикой, передает БЕЛТА.