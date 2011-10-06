Ермакова: На внебиржевом рынке работает рынок — не административное давление или регулирование со стороны Нацбанка

Нацбанк констатирует стабилизацию ситуации на валютном рынке Беларуси. Об этом Александру Лукашенко сегодня доложила председатель правления Национального банка Надежда Ермакова.

Дополнительная сессия Белорусской валютно-фондовой биржи работает в нормальном режиме. Установление официального курса белорусского рубля будет зависеть от дальнейшего спроса и предложения на валюту и потребует некоторого времени, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Глава государства потребовал от Нацбанка обеспечить выполнение задач, которые были поставлены на совещании в конце августа по актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

В принципе, ситуация нормальная. Можно даже сказать, что на внебиржевом рынке работает рынок — не какое-то административное давление или регулирование со стороны Национального банка. Поэтому курс белорусского рубля то припадает, то поднимается. Но это естественно. Надо больше времени, чтобы увидеть, как все это будет происходить, какой будет спрос, каким будет предложение, на каком уровне они остановятся. И от этого будет зависеть время, когда мы сможем останавливать сессию и устанавливать официальный курс — тот, который будет уже плавающим.

Рыночный курс белорусского рубля к доллару США по итогам торгов на допсессии Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня составил 7 810 рублей. Понижение составило 2,6%. Российский сегодня — 246 белорусских. Рыночный курс к евро в четверг ослаб на 180 рублей до 10 600 рублей.