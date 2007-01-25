Энергосбережение - залог экономической безопасности государства

Самая массовая общественная организация Беларуси начинает компанию бережливости. Необходимость экономии электроэнергии профсоюзные активисты намерены довести до каждого работника.
Больше и эффективнее экономить, уверены в профсоюзах, поможет принцип конкуренции. А внедрение лучших энергосберегающих технологий будет поощряться. Многие предприятия уже приступили к техническому переоснащению. В том числе и на ТЭЦ-3. Станция потребляет в год 700 тысяч тонн условного топлива. Обеспечивает теплоснабжением 25% жителей Минска и ряд промышленных гигантов. Поэтому здесь весьма заинтересованы в максимальном снижении расходов на производство энергии и сбережение топлива. Работы по замене устаревшей установки новой - парогазовой, в разгаре.
Надежность старого оборудования также повысят. С этой целью планируется активно привлекать рационализаторов. Лучших - ждет материальное поощрение.
Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии намерено в текущем году увеличить объем инвестиционных вложений в сферу энергосбережения. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Владимир Сосновский на заседании коллегии ведомства. Прогнозный показатель энергосбережения на 2007 год составит - 10% базового уровня 2006 года. В минувшем году транспортная отрасль республики выполнила доведенный прогнозный показатель на уровне -8,8% по сравнению с 2005 годом. Как считает министр, энергосбережение должно затронуть все пласты деятельности отрасли, и, прежде всего, при обновлении основных производственных фондов. Необходимо обновлять основные производственные фонды и искать эффективный транспорт.
В Минске будет построен энергоэффективный жилой дом. Энергопотребление в новом здании составит 30 кВт. ч. на 1 кв. метр в год. В настоящее время за счет внедрения новых систем тепловой защиты зданий удалось снизить энергопотребление в среднем до 100 кВт. ч на кв. метр в год.
Еще 10-15 лет назад этот показатель был в два раза больше. Новое здание уже спроектировано и его строительство начинается в районе "Каменная горка". В этом проекте задействованы все наработки, которые выполнены отечественными учеными. В первую очередь, это системы утепления кровель и фасадов, создано и новое окно.
"Этот дом экспериментальный. И стоит задача просчитать его экономический эффект. После возведения здания будем проводить мониторинг. Но, по предварительному прогнозу, увеличение стоимости при его постройке окупится в процессе эксплуатации через 5-7 лет", - сообщил начальник управления строительной науки и нормативов Минстройархитектуры Вячеслав Коньков.