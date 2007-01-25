Энергосбережение - залог экономической безопасности государства

Самая массовая общественная организация Беларуси может сыграть решающую роль в деле обеспечения энергетической безопасности страны. Об этом заявил лидер белорусских профсоюзов Леонид Козик.

Самая массовая общественная организация Беларуси начинает компанию бережливости. Необходимость экономии электроэнергии профсоюзные активисты намерены довести до каждого работника.

Больше и эффективнее экономить, уверены в профсоюзах, поможет принцип конкуренции. А внедрение лучших энергосберегающих технологий будет поощряться. Многие предприятия уже приступили к техническому переоснащению. В том числе и на ТЭЦ-3. Станция потребляет в год 700 тысяч тонн условного топлива. Обеспечивает теплоснабжением 25% жителей Минска и ряд промышленных гигантов. Поэтому здесь весьма заинтересованы в максимальном снижении расходов на производство энергии и сбережение топлива. Работы по замене устаревшей установки новой - парогазовой, в разгаре.

Надежность старого оборудования также повысят. С этой целью планируется активно привлекать рационализаторов. Лучших - ждет материальное поощрение.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии намерено в текущем году увеличить объем инвестиционных вложений в сферу энергосбережения. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Владимир Сосновский на заседании коллегии ведомства. Прогнозный показатель энергосбережения на 2007 год составит - 10% базового уровня 2006 года. В минувшем году транспортная отрасль республики выполнила доведенный прогнозный показатель на уровне -8,8% по сравнению с 2005 годом. Как считает министр, энергосбережение должно затронуть все пласты деятельности отрасли, и, прежде всего, при обновлении основных производственных фондов. Необходимо обновлять основные производственные фонды и искать эффективный транспорт.

В Минске будет построен энергоэффективный жилой дом. Энергопотребление в новом здании составит 30 кВт. ч. на 1 кв. метр в год. В настоящее время за счет внедрения новых систем тепловой защиты зданий удалось снизить энергопотребление в среднем до 100 кВт. ч на кв. метр в год.

Еще 10-15 лет назад этот показатель был в два раза больше. Новое здание уже спроектировано и его строительство начинается в районе "Каменная горка". В этом проекте задействованы все наработки, которые выполнены отечественными учеными. В первую очередь, это системы утепления кровель и фасадов, создано и новое окно.

"Этот дом экспериментальный. И стоит задача просчитать его экономический эффект. После возведения здания будем проводить мониторинг. Но, по предварительному прогнозу, увеличение стоимости при его постройке окупится в процессе эксплуатации через 5-7 лет", - сообщил начальник управления строительной науки и нормативов Минстройархитектуры Вячеслав Коньков.