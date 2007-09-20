Энергосбережение на конкретных примерах

В Вилейском районе членам правительства и журналистам продемонстрировали, как грамотно использовать местные ресурсы.

Вилейский лесхоз - один из лучших в Беларуси. Он успешно реализовал пилотный проект по переработке отходов лесозаготовки в древесную щепу. За год здесь планируют производить 60 тысяч кубометров этого топлива. Объем инвестиций составил более 3 миллиардов рублей. Срок окупаемости 5 лет.

Древесная щепа в настоящий момент - самый дешевый вид топлива в энергетике. На Вилейской ТЭЦ себестоимость производимой электроэнергии после перехода на древесную щепу снизилась почти в три раза. Правда, пока лесозаготовители зарабатывают на древесной щепе не так много, как планировалось.

Рентабельность от реализации этого вида местного топлива составляет всего 6%. Премьер министр Сергей Сидорский потребовал снизить издержки, у лесозаготовителей еще немало резервов для повышения эффективности производства. Несмотря на отдельные недостатки, реализацию проекта признали успешной. Опыт Вилейского лесхоза будет востребован в других хозяйствах.