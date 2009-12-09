Энергосбережение: Минск снизил расход электроэнергии на освещение улиц на 10%

Об этом сообщили 9 декабря в Мингорисполкоме.

Показатели по энергосбережению превысили запланированные почти вдвое. Экономия достигнута за счет целого комплекса технических мер: установка новых ламп, применение новых схем освещения, а также отключение архитектурного и снижение мощности уличного освещения. И сами жители могут немало сэкономить, используя в домах вместо ламп накаливания энергосберегающие.

Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору и использованию топливно-энергетических ресурсов:

Если учесть, что сегодня население города Минска потребляет порядка 54% тепловой энергии, и порядка 30% энергии города — в целом по валовому потреблению города — то естественно, исходя из этого соотношения можно сказать, что у населения значительный потенциал по снижению.