Энергосберегающие фотоакустические выключатели в минских подъездах экономят 30% электроэнергии

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Сколько можно сэкономить, используя в подъездах Минска энергосберегающие фотоакустические выключатели?

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Экономят электроэнергию не сами светильники. Экономия происходит за счет того, что не горит свет, когда людям он не нужен. В 2009 году мы установили около 26 тысяч таймеров-выключателей, которые реагируют либо на звук, либо на движение. В течение года в этих домах экономия электроэнергии составила более 30%. Тогда мы пошли внедрять дальше. И уже в 2010 году мы установили 29 тысяч таймеров-выключателей. Всего нам нужно будет установить более 280 тысяч. Таким образом, экономия в год составит около 3 млрд рублей.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся отопления и экономии электроэнергии в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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