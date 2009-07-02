Минский комбинат силикатных изделий запустил сверхсовременную линию по производству ячеистого бетона.

Новый цех построили за рекордные одиннадцать месяцев и вложили почти 40 млрд. рублей. Однако уже в ближайшие пять лет эти деньги окупятся.

Энергосберегающие белорусские блоки под клей вскоре уедут на стройки каркасных домов Балтии, России, Украины.

Новая продукция поменяла третью категорию качества на вторую. Это Европейская технология и сверхточная геометрия немецкого оборудования. Из-за такой автоматики себестоимость блоков снизилась, а объемы производства выросли. Нарезать современный ячеистый бетон здесь собираются круглосуточно – в три смены.

– Сегодня мы можем увеличить и получать блоки в новом цеху 300 кубов в смену. В старом получали 150 кубов, – отметил начальник цеха Минского комбината силикатных изделий Степан БРЫЛЬ.

– Цена их будет не выше нынешней, но в будущем потребители сэкономят на том, что будут меньше тратить энергии на обогрев своих жилых помещений. Так будет меньше нагрузка на экологию и на бюджет каждого жильца, – утверждает заместитель директора по производству и качеству Минского комбината силикатных изделий Анатолий БРАНОВЕЦ.

Сейчас главная задача строительной отрасли: возводить до 10 млн.кв.м. В год. Поэтому в условиях мирового финансово-экономического кризиса застройщики сменили тактику и сделали ставку на эксперимент. В нынешних условиях квартиру сделают дешевой, но европейского качества.

– Уже нет той очереди, которая существовала полтора года назад, когда директоры предприятий говорили: дай, дай, дай. Сегодня нужно продавать, активно рекламируя. Нужно продавать новые производства менее энергоемкие, значит, более эффективные, – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор БУРЯ.

За три года в Беларуси уже заработали 26 новых строительных производств. По госпрограмме импортозамещения освоены современные технологии по выпуску плитки, керамогранита, башенных кранов. Иностранных конкурентов с отечественного рынка наши разработчики вытеснили гибкой системой скидок.

– Мы и на цемент, и на основные виды стройматериалов на 20-25% снизили стоимость. На стекло на 40%. Делаем большие скидки на керамическую плитку, – рассказал журналистам министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр СЕЛЕЗНЕВ.

Кирпич с этого завода шел на строительство Дома правительства, Дома офицеров, Оперного театра, главного корпуса Национальной академии наук. Сейчас после запуска новой линии ячеистых блоков, здесь уже думают о расширении горизонтов. И в ближайшее время собираются выпускать блоки высшей категории качества.

Екатерина Расолько, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.