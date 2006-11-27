Энергоресурсы страны - под постоянным контролем государства

При темпах роста объемов производства на 116,2 % в сопоставимых ценах с начала года город потребил на 104,6% энергии больше.В списке предприятий, допустивших перерасход энергоресурсов "Мотовело" и завод автоматических линий. В двух столичных районах - Советском и Ленинском - проверены также учреждения образования и здравоохранения. Выявлены нарушения. В учреждениях образования Ленинского района из семидесяти восьми автоматических систем регулирования энергии работает лишь сорок пять. Не эффективно работает и четвертая столичная ТЭЦ. На выработку одного киловатчаса тратится 215 грамм условного топлива. При норме в сто девяносто. Причина - один из блоков Лукомской ГЭС закрыт на внеплановый ремонт.