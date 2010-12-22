Энергобезопасность: Беларусь строит гидроэлектростанции на Немане, Днепре и Западной Двине

В перспективе планируется построить такую же станцию на Немане ниже по течению от города.
ладимир Рукавицын, директор филиала дирекции по строительству ГЭС РУП «Гродноэнерго»:
Мощность нашей станции 17 Мватт. Годовая выработка — 84 миллионов киловатт электроэнергии. Задача в эксплуатацию запланирована в четвертом квартале 2011 года. Годовая выработка для примера позволит обеспечить коммунальное хозяйство города Гродно — именно жилой сектор — теплом и электроэнергией.
О стратегии в энергетике на Всенародном собрании говорил и президент. Отечественной экономике предстоит решить две большие задачи. Первая — энергобезопасность. К 2015 году треть первичной энергии надо научиться вырабатывать из своих источников. Оставшиеся 70% — диверсифицировать по поставщикам и видам.
Войти в клуб самых энергоэффективных европейских стран — это цель номер два. Речь о повышении культуры энергосбережения. Это не так просто как кажется. Ведь сегодня в стране газ и электричество населением оплачивается всего на 40%. Оставшиеся 60% покрывает госбюджет. Конечно, многое будет зависить и от энергоэффективности внедряемого вместо устаревших установок оборудования.
Евгений Казимирчик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это очень серьезное развитии в использовании энергии воды, солнца, возобновляемых источников биогаза, биомассы. Уже есть база для работы инвесторов. Имеется гарантированное подключение к государственным сетям, гарантированное приобретение всей потребляемой энергии, то есть задачи стоят очень серьезные.
Есть планы и на последующую пятилетку. На реках Днепр и Западная Двина поэтапно будут вводиться крупные гидроэлектростанции: Бешенковичская, Оршанская, Речицкая, Верхнедвинская, Шкловская, Могилевская.
К 2020 году в Беларуси ежегодно одна только вода будет вырабатывать энергию на 860 млн. кВт/ч сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А есть еще планы по развитию ветряной и солнечной энергии, использованию биогазовых и угольных станций, котельных на отходах, атомной энергетике. Все это в совокупности и должно решить вопрос зависимости страны от внешних поставок энергоресурсов.