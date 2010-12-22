Энергобезопасность: Беларусь строит гидроэлектростанции на Немане, Днепре и Западной Двине

На реке Неман сейчас строится Гродненская ГЭС. Для Беларуси это проект уникальный. Раньше такие станции были или меньше, или больше по мощности. Оборудование поставят чешские компании. После запуска, на реке появится водохранилище длиной 40 км.

В перспективе планируется построить такую же станцию на Немане ниже по течению от города.

ладимир Рукавицын, директор филиала дирекции по строительству ГЭС РУП «Гродноэнерго»:

Мощность нашей станции 17 Мватт. Годовая выработка — 84 миллионов киловатт электроэнергии. Задача в эксплуатацию запланирована в четвертом квартале 2011 года. Годовая выработка для примера позволит обеспечить коммунальное хозяйство города Гродно — именно жилой сектор — теплом и электроэнергией.

О стратегии в энергетике на Всенародном собрании говорил и президент. Отечественной экономике предстоит решить две большие задачи. Первая — энергобезопасность. К 2015 году треть первичной энергии надо научиться вырабатывать из своих источников. Оставшиеся 70% — диверсифицировать по поставщикам и видам.

Войти в клуб самых энергоэффективных европейских стран — это цель номер два. Речь о повышении культуры энергосбережения. Это не так просто как кажется. Ведь сегодня в стране газ и электричество населением оплачивается всего на 40%. Оставшиеся 60% покрывает госбюджет. Конечно, многое будет зависить и от энергоэффективности внедряемого вместо устаревших установок оборудования.

Евгений Казимирчик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это очень серьезное развитии в использовании энергии воды, солнца, возобновляемых источников биогаза, биомассы. Уже есть база для работы инвесторов. Имеется гарантированное подключение к государственным сетям, гарантированное приобретение всей потребляемой энергии, то есть задачи стоят очень серьезные.

Есть планы и на последующую пятилетку. На реках Днепр и Западная Двина поэтапно будут вводиться крупные гидроэлектростанции: Бешенковичская, Оршанская, Речицкая, Верхнедвинская, Шкловская, Могилевская.

К 2020 году в Беларуси ежегодно одна только вода будет вырабатывать энергию на 860 млн. кВт/ч сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А есть еще планы по развитию ветряной и солнечной энергии, использованию биогазовых и угольных станций, котельных на отходах, атомной энергетике. Все это в совокупности и должно решить вопрос зависимости страны от внешних поставок энергоресурсов.