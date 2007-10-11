До конца года в Беларуси разработают программу развития ветроэнергетики.

В настоящее время в республике работают две ветроустановки. Специалисты отмечают, что затраты на их строительство идут немалые, но использование альтернативных источников энергии важное направление энергобезопасности республики.

В следующем году ветроустановку планирует ввести в эксплуатацию "Гродноэнерго". Сейчас идут переговоры с польской фирмой, которая предлагает построить ветроустановку в Минской области за свои средства. Ученые определили в Беларуси 1840 потенциальных площадок, которые могут направить энергию ветра в полезное русло.