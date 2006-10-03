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Энергетика должна быть экономной

03 октября 2006 14:28
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До 2010 года в Беларуси планируется увеличить ежегодный объем капиталовложений в экономию энергоресурсов. Сумма составит более миллиарда долларов. Пока же на эти цели ежегодно направляется около 700 миллионов долларов. Но уже в будущем году эту цифру увеличат до девятисот миллионов долларов. Сейчас в числе приоритетных мероприятий - установка современного автоматизированного теплообменного оборудования. Также увеличивается использование местных видов топлива. За прошлый год в Беларуси целевые программы по их использованию перевыполнены на 15% от плана.
# Экономика

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