Энергетика должна быть экономной

До 2010 года в Беларуси планируется увеличить ежегодный объем капиталовложений в экономию энергоресурсов. Сумма составит более миллиарда долларов. Пока же на эти цели ежегодно направляется около 700 миллионов долларов. Но уже в будущем году эту цифру увеличат до девятисот миллионов долларов. Сейчас в числе приоритетных мероприятий - установка современного автоматизированного теплообменного оборудования. Также увеличивается использование местных видов топлива. За прошлый год в Беларуси целевые программы по их использованию перевыполнены на 15% от плана.