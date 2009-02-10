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Энергетическую систему страны ожидает реформирование

10 февраля 2009 08:57
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Концепцию предстоящих изменений рассмотрит сегодня правительство. Она поможет создать в Беларуси устойчивые энергетические организации, которые будут конкурировать и привлекать инвестиции. Реформа вызвана ещё и внешними факторами. В частности, созданием общего электроэнергетического рынка государств СНГ, что обязывает нашу республику иметь внутренний оптовый рынок. Концепция обеспечит прозрачность затрат на всех стадиях производства, распределения и продажи электрической и тепловой энергии. Предстоит также сформировать привлекательные условия для инвесторов.
# Экономика

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