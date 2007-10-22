Энергетический аппетит крупных предприятий Беларуси ограничат

С 1 января будущего года для них установят предельные нормы потребления топливных ресурсов.

Соответствующий проект постановления Совмина проходит последние согласования. Нововведение коснется тех, чьи годовые нормы потребления превышают 50 тысяч киловатт электроэнергии и тысячу гига-калорий тепловой.

Больше всего специалисты обеспокоены увеличением сбыта электроэнергии. Только в прошлом году киловатт-часов использовано более чем на 3% больше. Теперь годовые лимиты будут установлены для каждого министерства и ведомства - чиновникам придется контролировать использование всех видов энергоресурсов. За превышение доведенных показателей будут наказывать рублем.



Ограничения не коснутся населения. В гражданском кодексе предусмотрено, что каждый вправе использовать необходимое ему количество электроэнергии. Однако экономия будет поощряться. Стоимость киловаттчасов будет разной - в зависимости от времени суток. Пик энергопотребления приходится на утренние и вечерние часы. Днем и ночью - относительное затишье. Именно в это время рачительные хозяйки смогут сэкономить.