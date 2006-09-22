Энергетические фонды Беларуси будут обновлены

В Беларуси до 2010 года утверждена государственная целевая научно-техническая программа "Энергетика". Среди основных задач - обновление основных фондов энергетической системы.На базе новых технологий будет повышена эффективность использования энергоносителей, а также разработаны технологии применения нетрадиционных видов энергетики с использованием местных сырьевых ресурсов. Цель одной из программ - снижение материалоёмкости изделий, улучшение экологической обстановки, а также вовлечение в оборот местных и вторичных ресурсов. К 2010 году планируется снизить до 10% энергоемкость производства и более чем на 50 миллионов долларов уменьшить импорт сырья.