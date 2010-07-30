Энергетическая карта Беларуси расширилась

Железнодорожный состав с венесуэльской нефтью ожидают завтра в Новополоцке. 120 вагонов с «черным золотом» накануне отправились из эстонского порта «Мууга».

Переработка углеводородного сырья начнется в ближайшее время. Как и раньше, объем транспортируемой нефти — 80 тысяч тонн. А вот длина прибалтийского пути на 200 километров короче украинского. Однако отказываться от южного варианта Беларусь не намерена. Через два дня в Одессе пришвартуется шестой нефтяной танкер.

Иран предлагает нашей стране расширить нефтяное русло. Белорусы смогут закупать нефть в этой арабской стране независимо от своего проекта по ее добыче. Теперь наша страна сможет добавить к полутора миллионам тонн выкачиваемой нефти еще несколько цистерн купленной.

Виктор Рыбак, чрезвычайны и полномочный посол Беларуси в Иране:

Иранская сторона идет нам встречу. Мы развиваем разные направления сотрудничества.