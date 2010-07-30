Энергетическая карта Беларуси расширилась

Переработка углеводородного сырья начнется в ближайшее время. Как и раньше, объем транспортируемой нефти — 80 тысяч тонн. А вот длина прибалтийского пути на 200 километров короче украинского. Однако отказываться от южного варианта Беларусь не намерена. Через два дня в Одессе пришвартуется шестой нефтяной танкер.
Иран предлагает нашей стране расширить нефтяное русло. Белорусы смогут закупать нефть в этой арабской стране независимо от своего проекта по ее добыче. Теперь наша страна сможет добавить к полутора миллионам тонн выкачиваемой нефти еще несколько цистерн купленной.
Виктор Рыбак, чрезвычайны и полномочный посол Беларуси в Иране:
Иранская сторона идет нам встречу. Мы развиваем разные направления сотрудничества.