Энергетическая безопасность государства на особом контроле руководства Беларуси

Продовольственную независимость республика себе уже гарантировала. Сегодня она полностью может обеспечивать себя продуктами. Дело за энергоресурсами.

Исходя из задач госпрограммы, к 2012 году четверть всего тепла и электричества в стране должна вырабатываться из местных видов топлива. В Могилёвской области эти требования достигнуты уже сегодня.

Разработкой стратегии экономии энергии в Могилёвском Исполкоме

занимаются уже лет пять. Главный акцент здесь делают на местных видах топлива. В жилищно-коммунальном хозяйстве области идею перехода на дрова восприняли на "ура". В некоторых районах с газом уже распрощались до 40% котельных, а жильцы изменений не ощутили. Холоднее или темнее в квартирах не стало. Пока переход на местные виды топлива промышленность только осваивает. Зато уж если внедрят систему, работать станет проще, а главное - дешевле.