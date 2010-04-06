Элитные семена и мраморное мясо - новые качественные товары белорусских аграриев

И все это результаты программ переориентации сельхозпроизводства на загрязнённых территориях. Инновационные отрасли дали новый виток развития целому ряду районов Гомельщины.

Первое зерно переориентации сельскохозяйственного производства в почву загрязнённых после аварии на Чернобыльской АЭС регионов было брошено ещё 10 лет назад. Тогда ставка была сделана на семеноводство.

Первая программа заработала в 2003 году. Аграрии учились растить семена кукурузы — в ресурсную базу вошли пять районов Гомельщины В Беларуси зарождалась новая отрасль: обеспечить потребность страны в 14 тысяч тонн семян кукурузы в год доверили полешукам. Возведение в Мозыре кукурузно-калибровочного завода было под личным контролем у главы государства.

Всё получилось. Производство запустили в рекордно короткие сроки. Если раньше дорогие семена закупали в Молдове, то сейчас 8 миллионов долларов остаются в белорусском бюджете

Михаил Борисенко директор экспериментальной базы «Криничная»:

Завод вышел на проектную мощность в 10 тысяч тонн в год. Рентабельность порядка 10%.

Белорусские семена в 2 раза дешевле Украинских и Молдавских, и в 5-6 раз — западных аналогов. Всего за несколько лет на Гомельщине стали выращивать 10 новых сортов.

Сергей Гаруля, технолог Мозырского кукурузно-калибровочного завода:

Каждое пятое посеянное в Беларуси в этом году зёрнышко будет вот таким — гибрид «Полесский»

Сэкономив для страны миллионы долларов, полешуки и сами не остались внакладе. Семеноводство — лишь первая волна переориентации сельского хозяйства.

Владимир Савицкий заместитель начальника управления сельского хозяйства Мозырского райисполкома:

В связи с вводом кукурузо-калибровочного завода для хозяйств Полесского региона открылась новое перспективное направление — выращивание кукурузы на семена, что сказалось на экономическом состоянии хозяйств, это очень рентабельное производство..

Теперь гомельские аграрии переживают уже третью волну перемен. В регионе начали выращивать мясные виды крупного рогатого скота. Породы лимузин и шароле — особенные. Чистое мраморное мясо можно получать даже на загрязненных территориях.

Григорий Фёдоров, председатель СПК «Хорошевский»:

Экономика удобная: во-первых, намного быстрее происходит рост. Если на чёрно-пёстром скоте суточный прирост составляет 600-700 грамм, то на этом он составляет от килограмма. Ожидаем получение первой прибыли в конце 2010 года.

Уже совсем скоро тучные и неприхотливые стада лимузинов и шароле будут пастись и в пойме Припяти, и на полесских болотах.