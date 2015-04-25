Электронные паспорта в Беларуси начали использовать на дорогостоящих изделиях из меха

Контролировать производство и импорт товара теперь станет гораздо проще.

На международном форуме ТИБО-2015 белорусские ученые представили уникальную разработку. Это чипы, с помощью которых специалисты за доли секунды могут считать всю информацию о товаре. Полное досье на совершаемую покупку может увидеть и обычный покупатель, используя смартфон. Ноу-хау уже опробовали белорусские производители.

Пока такие электронные паспорта используют на дорогостоящих изделиях из меха. Но в будущем их планируют прикреплять и на лекарства, косметику, бытовую химию. Наш корреспондент Ольга Власовец прошлась по магазинам со смартфоном.