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Электронные паспорта в Беларуси начали использовать на дорогостоящих изделиях из меха

25 апреля 2015 08:53
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Контролировать производство и  импорт товара  теперь станет гораздо проще.   

На международном форуме ТИБО-2015 белорусские ученые представили уникальную разработку. Это чипы, с помощью которых специалисты за доли секунды могут считать всю информацию о товаре. Полное досье на совершаемую покупку может увидеть и обычный покупатель, используя смартфон. Ноу-хау уже опробовали белорусские производители.

Пока такие электронные паспорта используют на дорогостоящих изделиях из меха. Но в будущем их планируют прикреплять и на лекарства, косметику, бытовую химию. Наш корреспондент Ольга Власовец прошлась по магазинам со смартфоном.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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