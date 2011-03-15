Электронные аукционы до конца года станут основным форматом проведения госзакупок на территории Таможенного союза

До 1 января 2012 года Беларусь и Россия должны полностью перейти на электронный формат проведения государственных закупок

Электронные аукционы — важный инструмент эффективной торговли на территории Таможенного союза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минске руководители и топ-менеджеры отечественных предприятий знакомятся с организацией и проведением аукционов в России. Бизнесмены получат необходимую информацию о госзакупках и работе на национальной торговой площадке.

Леонид Алдошин, организатор семинара:

Процедура открытых аукционов была общепризнана наиболее эффективной, наиболее прозрачной и в наибольшей степени экономит бюджетные средства — порядка 30% от начальной цены. Поэтому в Российской Федерации большая часть номенклатуры сейчас закупается путем проведения открытого аукциона в электронной форме. Это самый широкий спектр — и фармацевтика, и строительство, и продукты питания, ремонт и обслуживание автотранспорта.