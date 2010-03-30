Электронное декларирование импорта впервые начало осуществляться в Беларуси

Теперь импортерам можно зарегистрировать свой товар без бумажной волокиты и сэкономив массу времени.

Белорусская таможня уже давно вступила на автоматизированное поле. Внедрённая в 2009 году национальная система электронного декларирования из стадии опытной эксплуатации переведена в промышленную. Безбумажной технологией охвачено уже около 80% белорусского экспорта. Такие же нововведения ожидают и импорт.

Всю работу берёт на себя компьютер, ежедневно оформляя по тысяче деклараций. Процесс происходит с использованием цифровой подписи. Достаточно заполнить электронные бланки и отправить их на центральный узел связи Минской центральной таможни. Обещают, что процесс займёт не более 20 минут.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларуси:

Если таможенное оформление и декларирование товаров осуществляется только в электронном виде, то есть, без бумажных документов, значит, субъект хозяйствования экономит на необходимости предъявлять товары в таможенный орган в специально предназначенных местах — в пунктах таможенного оформления, во-вторых, скорость производства оформления — нет временных издержек, связанных с простаиванием в очередях.

За сутки существования новой системы декларации на импорт подали уже 4 крупных субъекта хозяйствования. Одним из довольных обладателей электронной подписи стал крупнейший импортёр Беларуси — Минский тракторный завод.

Максим Падалец, заместитель начальника отдела сбыта и таможенного оформления РУП «Минский тракторный завод»:

Первое время приходилось консультироваться с представителями Белтаможсервиса и с инспекторами о специфике оформления декларации, но в последующем наладились и программа, и сама специфика работы. Сейчас остались только одни плюсы.

Электронное декларирование экспорта и импорта товаров необходимо, прежде всего, крупным предприятиям с непрерывными поставками. В развитии этой системы заинтересованы и таможенные органы. Таким путём они могут минимизировать свои затраты на штатных сотрудников.

Система электронного декларирования помогает интегрироваться с аналогичными зарубежными системами. Её внедрение позволит Беларуси поднять рейтинг в классификации Всемирного банке «Ведение бизнеса» и по показателю «Международная торговля».